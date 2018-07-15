Хет-трик Антона Матвеенко приносит "Витебску" разгромную победу над "Неманом"

Хет-трик полузащитника Антона Матвеенко приносит "Витебску" разгромную победу над "Неманом" - 5:1 - в матче 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Еще по мячу за хозяев провели два Кирилла - Вергейчик и Печенин. Гол престижа за гостей на счету Валерия Жуковского. Витебчане догоняют в турнирной таблице минское "Динамо" (у клубов по 34 очка), они делят второе и третье места. Столичные перенесенный матч 16-го тура проведут 26 сентября, в соперниках жодинский "Торпедо-БелАЗ".

Сегодня в Могилеве "Днепр" примет "Городею", в Минске местное "Торпедо" встретится с "Ислочью". Завершится тур завтра в Бресте игрой "Динамо" - "Шахтер".