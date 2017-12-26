Харри Кейн - лучший бомбардир Европы в 2017 году

26 Декабря 2017 19:18

Хет-трик в ворота “Саутгемптона” в 20 туре чемпионата Англии по футболу помог игроку "Тоттенхэма" обойти в споре лучших снайперов года Лионеля Месси. У аргентинца 54 точных удара, у Кейна - 56. “Шпоры” же выиграли матч со счетом 5:2.