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Каролин Возняцки выиграла Australian Open и в понедельник официально станет первой ракеткой мира
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27 Января 2018 15:12

Каролин Возняцки выиграла Australian Open и в понедельник официально станет первой ракеткой мира

В финале датчанка переиграла Симону Халеп в трех сетах, 7-6, 3-6, 6-4. Поединок длился почти три часа. В мужском одиночном разряде за титул поспорят Роджер Федерер и Марин Чилич. 

  

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