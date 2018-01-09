Календарь соревнований ІІ Европейских игр готов на 90 %

9 Января 2018 19:03

Теперь необходимо согласовать его с различными международными структурами и телевидением. Об этом рассказал главный эксперт ЕОК по спорту на заседании дирекции соревнований. Изменения глобальный характер носить не будут. Асимакис Асимакопулос также дал высокую оценку подготовке Евроигр.

Асимакис Асимакопулос, главный эксперт ЕОК по спорту: "Европейские игры в Минске будут абсолютно непохожими на Первые игры в Баку. Во-первых, у вас другая культура, традиции, другой опыт проведения спортивных мероприятий. Мы ожидаем, что Вторые игры будут лучше. Главное сейчас - это рационально и умно использовать то малое время, которое осталось до начала Игр, а это всего 16 месяцев. Хочу отметить, что Беларусь в вопросе организации и подготовки к такому крупному старту движется в правильном направлении".

Напомним, II Евроигры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в Минске. Спортсмены будут соревноваться в 15-ти видах спорта, это 23 дисциплины, разыграют 189 комплектов наград.