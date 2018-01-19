К открытому первенству по горным лыжам и сноуборду готовится Логойский район

19 Января 2018 21:21

Мастерство на заснеженных трассах юные чемпионы покажут уже в воскресенье. В этот день комплекс "Силичи" проведет соревнования для детей от 3 до 12 лет.

Несмотря на соревнования, в воскресенье в горнолыжном центре будут открыты все трассы.