Из Лейк-Плэсида с наградами. В аэропорту Минска встретили белорусских фристайлистов

22 Января 2018 19:03

Шесть лицензий - по три у мужчин и женщин. Международный лыжный союз опубликовал белорусскую квоту для участия в олимпийском турнире по лыжной акробатике. А наши фристайлисты тем временем вернулись из США, где подвели черту под Кубком мира.

Всего за сезон белорусы выиграли 8 наград. Золото на счету Анны Гуськовой и Антона Кушнира. Кроме того, на заключительном этапе Кубка мира олимпийский чемпион выполнил прыжок - тройное сальто с пятью пируэтами, за который получил серебряную медаль. Анна Гуськова до последнего боролась за Хрустальный глобус, но в итоге оказалась второй.

Уже 26 января наши фристайлисты вылетят на тренировочный сбор в Японию, а оттуда прямо в Пхенчхан. Это поможет спортсменам легче перенести акклиматизацию.