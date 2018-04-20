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Ирина Шиманович побеждает на теннисном турнире в Шарм-эль-Шэйхе
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22 Апреля 2018 15:09

Ирина Шиманович побеждает на теннисном турнире в Шарм-эль-Шэйхе

Ирина Шиманович побеждает на теннисном турнире в Шарм-эль-Шэйхе с призовым фондом в 15 тысяч долларов. В финале соревнований белоруска не оставила шансов американке Даше Ивановой - 6:2, 6:1. Отмечу, что 20-летняя белоруска располагается на 576-м месте в рейтинге ВТА. 

  

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