22 Апреля 2018 15:09

Ирина Шиманович побеждает на теннисном турнире в Шарм-эль-Шэйхе с призовым фондом в 15 тысяч долларов. В финале соревнований белоруска не оставила шансов американке Даше Ивановой - 6:2, 6:1. Отмечу, что 20-летняя белоруска располагается на 576-м месте в рейтинге ВТА.