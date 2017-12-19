Ирина Кривко завоевала серебро на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси

17 Декабря 2017 15:01

Единственная биатлонистка, которая не допустила ни одного промаха на огневых рубежах в гонке с массового старта на этапе Кубка мира во французском Анси. Белоруска Ирина Кривко провела фантастическую гонку и впервые в своей карьере поднялась на пьедестал, уступив лишь француженке Жюстин Бреза. С победой нашу биатлонистку поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал Ирине Кривко новых успехов в спортивной карьере.

Достижение Ирины Кривко особенное по нескольким причинам. Во-первых, это первый подиум белоруски на этапах Кубка мира в личной гонке. Во-вторых, это произошло в олимпийский сезон, что важно перед Играми в южнокорейском Пхенчхане. И, наконец, Ира стала третьей белорусской биатлонисткой вслед за Дарьей Домрачевой и Надеждой Скардино, которая поднималась в этом сезоне на пьедестал.