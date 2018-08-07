Илья Ивашко вышел во второй раунд турнира в Торонто

Илья Ивашко накануне обыграл более статусного оппонента и вышел во второй раунд турнира в Торонто. 126-й номер рейтинга АТП оказался сильнее японца Юичи Сугиту 73-го номера в мировом реестре. Встреча продолжалась час и восемь минут и завершилась победой белоруса в двух сетах - 6:2, 6:3. Отметим, призовой фонд статусного турнира - более пяти миллионов долларов. Во втором круге Ивашко сыграет с победителем пары Баутиста-Агут - Харрисон.