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Илья Ивашко выходит в полуфинал турнира серии "Челендж" в немецком Кобленце
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19 Января 2018 19:06

Илья Ивашко выходит в полуфинал турнира серии "Челендж" в немецком Кобленце

Илья Ивашко выходит в полуфинал турнира серии "Челендж" в немецком Кобленце с призовым фондом 43 тысячи евро. В одной четвертой белорус выбил немца Янника Мадена - 6:1, 6:2.  

  

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