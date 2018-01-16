Игру сборной Беларуси против сборной Франции сегодня в 20:10 покажет "Беларусь 2"

16 Января 2018 08:14

Сборная Беларуси по гандболу завершит групповой турнир чемпионата Европы в Хорватии матчем против одной из сильнейших сборных мира - Франции. Итак, "Беларусь 2" покажет игру в прямом эфире - начало трансляции в 20:10. Напомним, в первом туре белорусы обыграли Австрию, во втором - уступили Норвегии, однако место в плей-офф топ-турнира обеспечили себе фактически наверняка. В 22:30 - матч соперников нашей сборной: Норвегия - Австрия.