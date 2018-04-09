8 Апреля 2018 21:49

О главном событии хоккейного сезона страны. Гродненский "Неман" - победитель Кубка Президента! В финальной серии клуб Сергея Пушкова встречался с минской "Юностью". Для того чтобы оформить чемпионство, понадобилось 6 матчей. Все решилось на "Чижовка-Арене". Финальные цифры на табло - 3:2. Победную шайбу забросил Эдуард Гринь. Счет в серии - 4:2. "Неман" выигрывает кубок второй год подряд и 7-й раз в истории. По количеству трофеев теперь команда Сергея Пушкова сравнялась с "Юностью".

С победой хоккейный клуб "Неман" поздравил Президент Александр Лукашенко. Кроме титула, гродненский клуб завоевал право выступать в хоккейной Лиге чемпионов в следующем сезоне. Примечательно, что впервые в истории на престижном европейском турнире выступят сразу два клуба из Беларуси. "Неман" - как победитель чемпионата, и минская "Юность" - как действующий обладатель Континентального кубка.