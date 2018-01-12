Красивое начало на топ-турнире в Хорватии! Белорусская сборная по гандболу стартует с победы

13 Января 2018 09:03

Сборная Беларуси по гандболу впервые с 94-го года с победы стартует на топ-турнире. Накануне команда Юрия Шевцова (на чемпионате Европы в Хорватии) обыграла австрийцев - 27:26. Белорусы почти обеспечили себе выход в следующий раунд. Завтра мы сыграем с норвежцами. В 22:30 прямая трансляция на "Беларусь 5".