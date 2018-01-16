Готовимся к большому биатлону. Чемпионат Европы - 2019 пройдет в Раубичах

16 Января 2018 19:01

Неотъемлемой частью международных отношений можно смело назвать спорт. Особенно мировые первенства, ведь они тоже объединяют народы. Так, сегодня стало известно, что чемпионат Европы по биатлону в следующем году пройдет в Раубичах. Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов доверил проведение первенства Беларуси. Форум пройдет с 18 по 24 февраля. Кроме того, напомним, в следующем году Раубичи примут и летний чемпионат мира по биатлону.

Анатолий Стромский, генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона:

"Чемпионат Европы - это очень крупные международные соревнования. Естественно, что это очень важное событие как для федерации, так и для всей страны. Тем более что биатлон очень популярен у нас".

Добавим, в ближайшие годы в Беларуси пройдут еще несколько крупных спортивных турниров. Помимо ІІ Европейских игр, наша страна выразила готовность принять и футбольный Суперкубок УЕФА 2020 года. В качестве арены рассматривается столичный стадион "Динамо", реконструкция которого должна завершиться уже этим летом. Правда, здесь у белорусов 8 конкурентов. Окончательное решение УЕФА примет в мае.