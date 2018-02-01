Спорт
1 Февраля 2018 07:03
Гостями онлайн-конференции сегодня станут директор "Беларусь 5" Павел Булацкий и комментатор Владимир Новицкий
В Южной Корее будет работать внушительная делегация Белтелерадиокомпании. 28 журналистов, инженеров, режиссеров, комментаторов и операторов. Какие каналы холдинга будут освещать события главных Игр четырехлетия? Что кроме спорта увидят зрители? И какой олимпийский контент появится на сайте Белтелерадиокомпании?
Сегодня на все вопросы во время онлайн-конференции на tvr.by ответят директор "Беларусь 5" Павел Булацкий и комментатор Владимир Новицкий. Вопросы задавайте уже сейчас прямо на сайте.
Другие новости
01.02.2018 12:31 / Спорт "Шахтер" не смог пробиться в четвертьфинал Кубка ЕКВ
01.02.2018 12:29 / Спорт Владимир Игнатик проиграл в матче 2-го круга турнира во Франции
01.02.2018 12:27 / Спорт Саснович, Соболенко, Лапко и Морозова сыграют против Германии 10 и 11 февраля
01.02.2018 12:10 / Спорт Гостями онлайн-конференции стали Павел Булацкий и комментатор Владимир Новицкий
01.02.2018 12:07 / Спорт Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение удовлетворить апелляции 28 российских атлетов
01.02.2018 12:05 / Спорт В Южную Корею отправится белорусская сборная
01.02.2018 12:03 / Спорт В Пхенчхане официально открылась олимпийская деревня
01.02.2018 09:03 / Спорт Премьера фильма "Непобежденный. Виталий Щербо" сегодня вечером на "Беларусь 1"
01.02.2018 08:02 / Спорт Виктория Азаренко поедет на турнир в Индиан-Уэллсе
01.02.2018 07:21 / Спорт Более 300 спортсменов съехались в Брест для участия в открытом Кубке Беларуси по плаванию
01.02.2018 07:05 / Спорт Сегодня БГК имени Мешкова принимает македонский "Вардар"
01.02.2018 07:01 / Спорт Сегодня из Минска в Южную Корею отправится основная часть белорусской спортивной делегации
31.01.2018 21:35 / Спорт "Олимпийская виза". Конькобежный спорт
31.01.2018 19:18 / Спорт Минский "Строитель" против турецкого клуба "Милли Пианго"
31.01.2018 19:14 / Спорт Крупный трансфер состоялся между БАТЭ и жодинским "Торпедо-БелАЗ"
31.01.2018 12:12 / Спорт "Цмокі-Мінск" сегодня проведет важный домашний матч против "Сольноки Олай"
31.01.2018 12:10 / Спорт Сборная Беларуси по хоккею уступает России в товарищеском матче