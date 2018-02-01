Гостями онлайн-конференции сегодня станут директор "Беларусь 5" Павел Булацкий и комментатор Владимир Новицкий

1 Февраля 2018 07:03

В Южной Корее будет работать внушительная делегация Белтелерадиокомпании. 28 журналистов, инженеров, режиссеров, комментаторов и операторов. Какие каналы холдинга будут освещать события главных Игр четырехлетия? Что кроме спорта увидят зрители? И какой олимпийский контент появится на сайте Белтелерадиокомпании?

Сегодня на все вопросы во время онлайн-конференции на tvr.by ответят директор "Беларусь 5" Павел Булацкий и комментатор Владимир Новицкий. Вопросы задавайте уже сейчас прямо на сайте.