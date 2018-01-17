Спорт
16 Января 2018 21:38
Горячие баталии на льду "Минск-Арены". Прямое включение
В эти минуты горячие баталии разворачиваются на льду "Минск-Арены". Столичное "Динамо" завершает поединок регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против хабаровского "Амура". Прямую трансляцию ведет "Беларусь 5". Сейчас счет 0:2 не в нашу пользу. До конца регулярного чемпионата "зубрам" останется провести 6 матчей. Шансы на место в Кубке Гагарина пока еще есть. Уже в субботу между рижским и минским "Динамо" в Риге состоится матч под открытым небом.
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