21 Декабря 2017 12:08

"Гомель" завоевал Кубок Беларуси по хоккею в рекордный, пятый раз в истории. Ответный финальный матч против "Немана", проходивший в Гродно, завершился, как и первый, ничьей - 2:2. В серии буллитов решающий бросок за "рысей" нанёс Нестеров - 3:2.