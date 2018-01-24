Главврач сборной Беларуси рекомендует олимпийцам быть осторожными даже с бутылкой воды в Пхенчхане

24 Января 2018 17:02

Главный врач олимпийской сборной Беларуси на Играх в Корее Геннадий Загородный советует спортсменам сконцентрироваться на правильном питании и быть осторожными даже с бутылкой воды, которая будет в Пхенчхане, чтобы избежать попадания в организм допинга. Об этом он рассказал в интервью Агентству теленовостей.

Сегодня на пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете озвучили число лицензий для наших спортсменов - их 28. Также представили форму белорусской команды на Играх в Пхенчхане.