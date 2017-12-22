Главный тренер "Цмокі-Мінск" прокомментировал проигрыш датскому "Баккен-Беарз"

21 Декабря 2017 15:17

Не доволен защитой команды в первой половине встречи - в этом и есть причина поражения. Так прокомментировал проигрыш датскому "Баккен-Беарз" во втором групповом этапе Кубка ФИБА главный тренер "Цмокі-Мінск" Александр Крутиков. "Драконы" сопернику уступили одно очко - 85:86.

Кроме "Баккен-Беарз" в группе с минчанами венгерский "Сольноки" и черногорский "Морнар". Две команды из квартета выйдут в плей-офф.