Главный тренер ХК "Динамо-Молодечно" отметил, что команда наиграла на победу своей атакой

18 Января 2018 15:13

Главный тренер хоккейного клуба "Динамо-Молодечно" Дмитрий Кравченко после матча со жлобинским "Металлургом" в экстралиге отметил, что его команда наиграла на победу своей атакой. Накануне дома бело-синие были сильнее "сталеваров" - 2:0. Отметим, до этого поединка последний раз динамовцы побеждали в начале декабря прошлого года.

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК "Динамо-Молодечно": "Получилось тяжелая и вязкая игра с обилием силовой борьбы. В любом случае, не принижая противника, думаю, мы сегодня заслужили победу, так как создали довольно-таки много моментов. Я уже говорил, в последних матчах нам сложно даются заброшенные шайбы, но сегодняшние голы идут за три. Надеюсь, ребята воодушевятся и будут более собранно играть в обороне, более нацеленно, как сегодня, создавать моменты".

"Динамо-Молодечно" на 5 месте турнирной таблицы экстралиги. "Металлург" строкой ниже.