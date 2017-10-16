Чемпионат мира по футболу стал ближе для нас

15 Октября 2017 21:44

Громкими на неделе были и многие заголовки спортивных таблоидов. Белорус, который едет на чемпионат мира по футболу в Россию. И полузащитник солигорского "Шахтера", который добыл путевку Исландии на мундиаль. Итак, Сергей Гуренко, возглавляющий минское "Динамо", сражается за чемпионство в Беларуси и успевает во время пауз на игры сборных уезжать в расположение национальной команды Сербии, где работает в тренерском штабе. Балканская дружина завершила отборочный турнир на первом месте, а значит - выступит на чемпионате мира в следующем году.

Еще один представитель белорусского чемпионата - финн Пюрю Сойри из солигорского "Шахтера" заставил о себе говорить буквально всю футбольную Европу, громко дебютировав за сборную своей страны. Его гол помог Исландии выйти на чемпионат мира. Забил хорватам, а забьет ли Агентству теленовостей? Андрей Козлов - о том, как главный футбольный турнир планеты стал ближе для нас.

Это был дебют, заставивший исландцев слагать современный национальный эпос. Форвард Пюрю Сойри, выступающий в солигорском "Шахтере", впервые попал в сборную Финляндии, забил гол в ворота Хорватии, оставив тех за бортом чемпионата мира.

Примерно такая картина в этот вечер была в каждом исландском доме. Ведь сборная этой страны благодаря тому, что хорваты очки потеряли, вышла на чемпионат мира. И началась лихорадка, где главным героем нарекли нападающего из Солигорска. Пюрю Сойри поздравил президент Исландии, а болельщики обещали называть детей в его честь.

Исландия, пошумевшая на чемпионате Европы в прошлом году, на этот раз стала самой малонаселенной страной, когда-либо выступающей в финальных стадиях чемпионатов мира. Население чуть больше 300 тысяч человек, большинство из которых - поклонники футбола. На Евро-2016 за сборную Исландии играли, например, режиссер, гандболист, юрист, пилот, уборщик. Главный тренер был дантистом. А еще говорят - заниматься следует только одним делом и не распыляться. Исландцы против такого взгляда на жизнь.

Гвюдни Йоуханнессон, президент Исландии, часто появляется в обычном фанатском секторе. И, кстати, прекрасно владеет русским языком.

И вот всей этой сказки не случилось бы, если б точный удар по воротам Хорватии не нанес форвард из Солигорска.

Спустя несколько дней он уже на клубной базе. Настроение, что уж скрывать, у Пюрю позитивное.

И вот если Пюрю Сойри на чемпионат мира не попадет, то в России Беларусь представит главный тренер минского "Динамо". Нет, мы ничего не путаем - Сергей Гуренко по совместительству работает в сборной Сербии, где помогает Славолюбу Муслину.

Усидеть на двух стульях, как говорят в футболе, для него не проблема. Только вчера в, возможно, ключевом матче чемпионата "Динамо" под руководством Гуренко побеждает "Шахтер" (заметим, Пюрю Сойри провел первый тайм). Солигорск пока первый, однако "Динамо" отстает на один балл.

Чемпионат мира по футболу - это самый ожидаемый спортивный турнир на планете. Именно здесь рождались имена Пеле, Диего Марадоны, Йохана Кройфа, Зинедина Зидана. В России выступят главные звезды современности - Лионель Месси и Криштиану Роналду. А за ними внимательно присмотрит тренер сборной Сербии Сергей Гуренко.