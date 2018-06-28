Геннадий Савилов стал новым руководителем Федерации хоккея Беларуси

Сегодня в Федерации хоккея Беларуси произошла смена руководителя. Семен Шапиро подал в отставку. Его место в результате единодушного голосования занял Геннадий Савилов - первый экс-хоккеист на данном посту. В прошлом Савилов играл за московский ЦСКА, минский "Керамин", "Гомель", "Динамо-Минск", жлобинский "Металлург". Новый председатель федерации закончил карьеру профессионального игрока 8 лет назад. Какие изменения грядут в белорусском хоккее, расскажет Кристина Камыш.

Сезон 2017/2018 завершился плачевно для белорусского хоккея. Вначале молодежная сборная вылетела из элиты, а следом и национальная. Команда под руководством Льюиса и Пушкова проиграла все семь матчей на групповом этапе чемпионата мира в Дании. Не набрала ни одного балла. Как следствие - последнее место в октете и вылет в первый дивизион. До этого белорусы 13 лет подряд сохраняли прописку в элите.

На сегодняшней отчетной конференции федерации за этот результат сборной ответственность на себя взял Семен Шапиро.

Семен Шапиро, экс-председатель Федерации хоккея Беларуси:

"Я как мужик принимаю решение. Я тоже нес за это ответственность. Может быть, надо было Льюиса освободить. Может быть, надо было нового тренера взять. Может быть, нужна была жесткая дисциплина. Но не получилось. Но помните нас с детства учили: "Акелла промахнулся. Должен быть другой вождь".

Новым председателем единогласно избран Геннадий Савилов. Ему почти 42 года, ранее выступал за сборную на позиции форварда. Функционер отметил, что первостепенной задачей федерации должно стать назначение нового главного тренера нацкоманды. Список кандидатов есть. В приоритете не иностранцы.

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:

"Задача - попасть на Олимпиаду. Это озвучивали на всех уровнях. Эту задачу никто не снимает. Наш хоккей должен вернуться в состав участников Олимпийских игр и по количеству, и по качеству игры, чтобы мы видели, что мы на Олимпиаде не статисты".

Переосмыслят сотрудничество федерации и минского "Динамо". Ожидается, что у клуба и организации будет один наблюдательный совет.

Анатолий Курилец, гендиректор ХК "Динамо-Минск":

"Можем быть и коммерческим проектом, и базовым клубом для сборной. Здесь нет ничего трудного. Обговорим все вопросы в ближайшее время. Если бы знали, кто будет главным тренером, то некоторых игроков бы подписывали с мнением главного тренера сборной. Но пока его нет. Мы формируемся. Еще 10 позиций вакантно. Завтра подпишем троих белорусов. В начале июля трех иностранцев».

Реформа белорусского хоккея остается в силе. Напомним, чемпионат будет разделен на два дивизиона. Установлены максимальные и минимальные зарплаты для игроков и тренеров. Введены возрастные лимиты. Также в Барановичах, Бобруйске, Орше и Пинске появятся клубы.

Дмитрий Басков, зампредседателя Федерации хоккея Беларуси:

"Мы очень надеемся на поддержку губернаторов. Финансовый вопрос будет решен, поэтому не остается никаких сомнений в том, что мы начнем новый сезон в два дивизиона".

Совсем скоро старт нового сезона в белорусском хоккее. В начале августа Кубок Руслана Салея, а в сентябре начало Экстралиги.