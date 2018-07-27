Футбольное минское "Динамо" победило словацкий ДАК в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 3:1. У "бело-синих" отличились Бегунов, Макась и Николич.

Сергей Гуренко, главный тренер ФК "Динамо-Минск": "Не сказал бы, что сегодня мы выполнили задачу - она будет решена только после ответного матча. У нас есть горький опыт недооценки соперника. Доволен, что ребята проявили характер. Многие дебютировали за "Динамо". Корзун, например, всего одну тренировку с нами провел, а Шитов - две. Наперекор всем мы доказываем, что у нас есть команда".