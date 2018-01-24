Спорт
24 Января 2018 15:01
Футбольная сборная Беларуси узнала соперников по Лиге наций
Люксембург, Молдова, Сан-Марино. Футбольная сборная Беларуси узнала соперников по Лиге наций - новому турниру УЕФА. Принял участие в жеребьевке, которая завершилась несколько минут назад в швейцарской Лозанне, наш Александр Глеб. Именно с его легкой руки белорусы попали в такую компанию. Впрочем, мы помним минувший отбор на чемпионат мира, в котором наша национальная сборная набрала лишь 1 балл в матчах с Люксембургом. Все игры группового этапа пройдут с сентября по ноябрь текущего года. В плей-офф попадет только победитель группы. А триумфатор Лиги D сыграет на чемпионате Европы - 2020.
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