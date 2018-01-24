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Футбольная сборная Беларуси сегодня узнает свой путь на чемпионат Европы - 2020
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24 Января 2018 07:16

Футбольная сборная Беларуси сегодня узнает свой путь на чемпионат Европы - 2020

В Лозанне пройдет жеребьевка нового турнира УЕФА - Лиги Наций. 16 команд разделят на 4 квартета по 4 сборные. После завершения группового этапа победители сыграют друг с другом в матчах плей-офф и разыграют единственную путевку в финальную стадию турнира. Прямая трансляция жеребьевки начнется на телеканале "Беларусь 5" в 14:00.

  

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