Футбол. Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. "Динамо-Минск"- ДАК завтра на "Беларусь 5"

О недооценки соперника речи быть не может! Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко перед ответным матчем 2-го раунда квалификации Лиги Европы со словацким ДАКом подчеркнул, что на выезде белорусам удалось добыть комфортное преимущество 3:1 за счет дисциплины и организации игры.

Итак, ответная игра пройдет завтра на столичном стадионе "Динамо". Прямая трансляция встречи начнется в 18:50 на телеканале "Беларусь 5". Напомним, победитель двухматчевого противостояния в третьем раунде сыграет с "Зенитом" из Санкт-Петербурга.

Тем временем Минское "Динамо" покинул защитник Юрий Остроух. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. В составе "бело-синих" Остроух провел два с половиной года, в 65 матчах он забил два мяча и отдал три результативные передачи. Защитник уже пополнил ряды футбольного клуба "Минск".