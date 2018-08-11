Форс-мажор на чемпионате Европы по легкой атлетике

Мужские и женские соревнования ходоков на дистанции 20 километров были отложены из-за запаха газа на дистанции. Оба старта отложили на полтора часа, а затем совместили. Виктория Рощупкина с одним предупреждением финишировала на 17-ом месте в семи минутах отставания от испанки Перес. Александр Ляхович на 18-ой позиции. Проигрыш победителю, также испанцу, Мартину составил 3 минуты и 25 секунд.

Вечерняя программа интересна двумя финалами в технических видах программы: прыжок в высоту у мужчин и прыжок в длину у женщин. Будем болеть за белорусского юниора Максима Недосекова, а также за опытную Анастасию Мирончик-Иванову.