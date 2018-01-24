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Флаг России не запрещено приносить на трибуны Олимпиады
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25 Января 2018 13:03

Флаг России не запрещено приносить на трибуны Олимпиады

Флаг России не запрещено приносить на трибуны Олимпиады, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. Но уточняется, что это не должно происходить ради политической демонстрации. Ранее МОК принял решение, что российские спортсмены, не уличенные в употреблении допинга, могут поехать на Игры в Корее под олимпийским флагом и в нейтральном статусе.

  

Теги: Олимпиада 2018

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