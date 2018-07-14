Финал и путевка в элиту для 20-летних белорусских баскетболисток

Наши девушки в одной второй чемпионата Европы в дивизионе Б переиграли Литву. Концовка матча получилась сверхнапряженной и волевой для команды Ольги Подобед. Перед заключительной четвертью белоруски уступали 7 очков, но отлично провели последние 10 минут игры. Победа в четверти 24:14 и общий успех 73:70. 14 очков набрала Арина Мосько, 13 - Мария Василевко.

По ходу турнира наши девушки обыграли сборные Болгарии, Турции, Дании, Исландии. Завтра в финале белоруски сыграют против команды Чехии. Вне зависимости от исхода матча за титул наша молодежная команда в следующем году будет играть в элитном дивизионе. Последний раз среди лучших сборных белоруски выступали 4 года назад.