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Федерация хоккея Беларуси передала комплекты формы в 16 детско-юношеских школ
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20 Апреля 2018 15:12

Федерация хоккея Беларуси передала комплекты формы в 16 детско-юношеских школ

Федерация хоккея Беларуси передала комплекты детской хоккейной формы в 16 детско-юношеских школ из разных регионов страны - всего 247 комплектов. 

По поручению Президента Беларуси было налажено производство хоккейной экипировки на одном из госпредприятий системы МВД. Акция рассчитана прежде всего на поддержку семей с невысоким достатком: чтобы завлечь детей в хоккей на первичном уровне обучения. Импортные составляющие амуниции юного хоккеиста - только шлем и коньки. Кстати, пошив формы в Беларуси стал не только хорошим вариантом импортозамещения, но и снизил цены на рынке.

Экипировка прошла тестирование в минской СДЮШОР "Динамо", признана соответствующей установленным стандартам. Вручая сертификаты, Семен Шапиро нацелил руководителей спортшкол и тренеров на увеличение число занимающихся хоккеем детей вдвое.

  

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