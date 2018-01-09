9 Января 2018 15:01

Европейские олимпийские комитеты находят полное взаимопонимание с дирекцией II Евроигр, а организация самих Игр может стать лучше, чем первых. Такое мнение высказал главный эксперт ЕОК по спорту Асимакис Асимакопулос, который принял участие в рабочем заседании дирекции соревнований. Несмотря на то что до старта соревнований остается слишком мало времени, по меркам организации подобных турниров, подготовка Евроигр уже получила высокую оценку.

Асимакис Асимакопулос, главный эксперт ЕОК по спорту: "Европейские игры в Минске будут абсолютно непохожими на I Игры в Баку. Во-первых, у вас другая культура, традиции, другой опыт проведения спортивных мероприятий. Мы ожидаем, что II Игры будут лучше. Главное сейчас - это рационально и умно использовать то малое время, которое осталось до начала Игр, а это всего 16 месяцев. Хочу отметить, что Беларусь в вопросе организации и подготовки к такому крупному старту движется в правильном направлении".

Подобные встречи будут проводиться и в последующем. Кроме того руководство дирекции приняло решение подключить и экспертов ЕОК по другим направлениям. II Евроигры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года. И на данный момент календарь соревнований готов практически на 90 процентов. Сейчас необходимо согласовать его с различными международными структурами и телевидением.