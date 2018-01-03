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Этап Кубка мира в Оберхофе стартует сегодня женским спринтом
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4 Января 2018 07:03

Этап Кубка мира в Оберхофе стартует сегодня женским спринтом

Мекка биатлона, самый популярный этап Кубка мира в Оберхофе стартует сегодня женским спринтом. Лидер сборной Беларуси Дарья Домрачева выйдет на дистанцию четвертой. У Надежды Скардино будет 20-й номер. Ирина Кривко в старт-листе 46-я, Надежда Писарева - 59-я. Последней из наших спортсменок стартовые ворота покинет Динара Алимбекова - она 80-я. Всего же сражаться будут 95 биатлонисток. Прямую трансляцию спринта "Беларусь 5" начнет в 14:20.

  

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