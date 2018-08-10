Эльвира Герман прокомментировала свой успех на чемпионате Европы в Берлине

Мы продолжаем радоваться за белорусских спортсменов. Накануне сотворила сенсацию на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине Эльвира Герман. В финале в беге на 100 метров с барьерами она показала время 12,67 секунды. И это золото. Отметим, первое в белорусской копилке на континентальном форуме. Эльвира отлично провела вторую часть дистанции и на финише опередила двух немок, которые забрали серебро и бронзу чемпионата - Памелу Дуткевич и Синди Роледер. А после финиша белоруска долго не могла поверить в свой успех. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эльвиру Герман с победой. Глава государства убежден, что благодаря трудолюбию, целеустремленности, великолепной технической подготовке бегунья продолжит успешное становление во взрослом спорте, покоряя высшие ступени пьедесталов крупнейших соревнований. Сегодня после 23:00 состоится церемония награждения Герман. Нам же удалось связаться с Эльвирой. И вот комментарии чемпионки.

Золотая награда Эльвиры Герман стала четвертой в копилке нашей команды на чемпионате Европы в Берлине. Однако прямо сейчас у Татьяны Холодович есть шанс завоевать еще одну медаль для страны. Действующая чемпионка Европы в метании копья в эти минуты борется в секторе. Прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5".



