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Экипаж Сергея Вязовича сохраняет третье место в общем зачете ралли рейда "Дакар-2018"
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11 Января 2018 15:22

Экипаж Сергея Вязовича сохраняет третье место в общем зачете ралли рейда "Дакар-2018"

На пятом этапе наш МАЗ финишировал вторым, но потом организаторы пересчитали время. Некоторые участники были заблокированы лежащим джипом Тома Коронеля, и Вязович оказался на четвертой строке. 

  

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