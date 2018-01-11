Спорт
11 Января 2018 12:15
Экипаж Сергея Вязовича "МАЗ-Спорт" стал вторым по итогам пятого этапа ралли-рейда "Дакар"
Экипаж команды "МАЗ-спорт" Сергея Вязовича уступил лишь российскому "КаМАЗ-мастеру" на пятом этапе ралли-марафона "Дакар". В генеральной классификации белорусы располагаются тоже высоко, замыкая тройку призеров.
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