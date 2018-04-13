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Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" занял второе место на прологе ралли-рейда "Золото Кагана"
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13 Апреля 2018 15:09

Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" занял второе место на прологе ралли-рейда "Золото Кагана"

Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Сергея Вязовича занял второе место на прологе ралли-рейда "Золото Кагана". Гонка стартовала в Астраханской области. Командам предстояло преодолеть короткий отрезок в 8 километров. Еще один белорусский экипаж Алексея Вишневского прибыл к финишу пятым. "Золото Кагана" является репетицией к июльскому ралли-рейду "Шелковый путь".


  

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