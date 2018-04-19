19 Апреля 2018 19:16

Гонщик велосипедного клуба "Минск" Эдуард Ворганов финишировал вторым на первом этапе веломногодневки "Тур Мерсина", которая проходит по дорогам Турции. А также возглавил список горняков. Стартовый этап представлял собой 123-километровую дистанцию с тремя горными премиями и одним промежуточным спринтом. Специальными призами организаторов, помимо Ворганова, был отмечен и Евгений Соболь. Всего в гонке участвуют 15 команд из 9 стран мира, в прошлом году велоклуб "Минск" был назван лучшей командой, а ее гонщик Станислав Божков выиграл общий зачет.