Джастин Фонтэйн: Не смогли должным образом распорядиться шайбой

19 Января 2018 12:12

Игра в завершении не ладится на протяжении всего сезона. Канадский нападающий минского "Динамо" Джастин Фонтэйн выделяют эту проблему как ключевую в игре "зубров". Накануне, напомним, белорусы уступили китайскому клубу "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Джастин Фонтэйн, нападающий ХК "Динамо" (Минск): "Наша основная проблема в матче с "Куньлунем" - не смогли должным образом распорядиться шайбой. Много бросаем, однако очень мало доходит до цели. Это разочаровывает. На протяжении всего сезона у нас не ладится в завершении. Даже не знаю, с чем это связано".

Уже в субботу минское "Динамо" проведет матч под открытым небом в Риге против местного "Динамо".