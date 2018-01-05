Спорт
7 Января 2018 09:07
Две зрелищные эстафетные гонки в Оберхофе. Болеем за наших биатлонистов на "Беларусь 5"
Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева - у девушек. Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Роман Елетнов - у мужчин. Один из самых зрелищных этапов Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершится сегодня двумя эстафетными гонками. Обе покажут каналы Белтелерадиокомпании. Итак, женская эстафета на "Беларусь 5" в 13:20. Затем на "Беларусь 2" в 16:25 - трансляция мужской гонки А следующий, пятый этап Кубка мира по биатлону стартует 10 января в немецком Рупольдинге.
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