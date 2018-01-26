Две спринтерские гонки по биатлону сегодня в 12:50 и 15:55 на телеканале "Беларусь 5"

26 Января 2018 07:05

Двумя спринтерскими гонками сегодня продолжится чемпионат Европы по биатлону.

Первыми на старт выйдут мужчины на дистанцию 10 километров. Лучший результат у белорусов в индивидуальной гонке показал Дмитрий Абашев - он шестой. Также в спринте выступят наши Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Максим Воробей, Роман Елетнов и Антон Смольский. Эта пятерка будет участвовать и в Олимпийских играх в Пхенчхане. А сегодняшняя трансляция начнется в 12:50 на телеканале "Беларусь 5".

В 15:55 на лыжню выйдут женщины, дистанция 7,5 километра. Беларусь представит лишь Дарья Юркевич. Завтра в программе две гонки преследования, поэтому важно показать высокий результат в спринте. Завершится континентальный форум в воскресенье смешанными эстафетами.