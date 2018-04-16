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Два матча 1/2 финала Кубка Беларуси по футболу сегодня в прямом эфире покажет "Беларусь 5"
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18 Апреля 2018 07:17

Два матча 1/2 финала Кубка Беларуси по футболу сегодня в прямом эфире покажет "Беларусь 5"

БАТЭ - "Неман", "Динамо-Брест" - "Днепр". Сегодня пройдут два матча 1/2 финала Кубка страны по футболу. "Желто-синие" на "Борисов-Арене" примут гродненский клуб. Начало этой встречи в 18:45. Следом в 20:45 брестское "Динамо" дома сыграет с "Днепром". Обе игры в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Ответные встречи пройдут 2 мая.

  

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