Достойный финал в китайском Тяньцзине показала болельщикам Арина Соболенко

15 Октября 2017 11:30

Менее часа назад завершился финал турнира ВТА в китайском Тяньцзине. Беспрецедентную волю к победе и серьезную заявку в элиту мирового тенниса показала Арина Соболенко.

Белорусская теннисистка уступила в сложном финальном поединке международного турнира известной российской спортсменке Марии Шараповой. Матч получился невероятно эмоциональным и длился более двух часов. В первом сете Арина вела 4:1, но опыт Шараповой сыграл свою роль, она выиграла у белоруски 7:5. Во второй партии Соболенко также диктовала россиянке свою игру и была всего в гейме от победы. Все же и во второй партии у Шараповой получилось повернуть все в свою пользу. Исход определялся на тай-брейке, который также получился свернапряженным и завершился со счетом 10:8 в пользу оппонентки Соболенко. Болельщики, благодаря Белтелерадиокомпании, могли наблюдать состязание в прямом эфире. Сразу после девушки поделились своими эмоциями. Мария Шарапова отметила мастерство Арины и пожелала ей новых побед.

Арине Соболенко всего 19 лет. Во взрослых турнирах она играет только год. И это первый для теннисистки финал в ВТА-туре. По итогам турнира Арина Соболенко впервые в карьере войдет в топ-100 мирового рейтинга и станет первой ракеткой Беларуси. Напомним, уже в середине ноября вместе с другими нашими теннисистками Арина будет бороться за Кубок Федерации в Минске на "Чижовка-Арене" против команды США.