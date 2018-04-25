Дмитрий Шульга - новый тренер хоккейного "Шахтера"

25 Апреля 2018 15:21

Тренд Солигорска. На тренерском мостике "Шахтера" вслед за футбольной командой произошли изменения и в хоккейном клубе. Дмитрий Шульга сменил Владимира Цыплакова.

"Спасибо, коуч", - такое прощание значится на официальном сайте "Шахтера". Цыплаков принял "горняков" в декабре 2016 года и привел к бронзовым медалям чемпионата Беларуси уже в этом году.