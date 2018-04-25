Главная>>Спорт>>Дмитрий Шульга - новый тренер хоккейного "Шахтера"
Спорт
RSS
Дмитрий Шульга - новый тренер хоккейного "Шахтера"
Скачать Поделиться

25 Апреля 2018 15:21

Дмитрий Шульга - новый тренер хоккейного "Шахтера"

Тренд Солигорска. На тренерском мостике "Шахтера" вслед за футбольной командой произошли изменения и в хоккейном клубе. Дмитрий Шульга сменил Владимира Цыплакова.

"Спасибо, коуч", - такое прощание значится на официальном сайте "Шахтера". Цыплаков принял "горняков" в декабре 2016 года и привел к бронзовым медалям чемпионата Беларуси уже в этом году. 

  

Другие новости

"Матчбол" "Матчбол" 23.04.2018 18:04 / Спорт "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =