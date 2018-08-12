"Динамо" в зените славы

Действительно, в четверг стадион "Динамо" ходил ходуном, не выдержала даже сетка на воротах. Минское "Динамо" бронебойными ударами четырежды прошило вратаря Юрия Лодыгина, а заодно и сами ворота. Так что, в перерыве работникам стадиона пришлось повозиться с сеткой.

К финальному свистку первого матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы на табло горели цифры 4:0. Фанаты "Зенита" зажигали от безысходности петарды, а главный тренер белорусской команды Сергей Гуренко чувствовал себя, наверняка, как настоящий полководец. Этот результат стал не только главной сенсацией предпоследней стадии отбора в групповой этап, но и всей квалификации. Репортаж Андрея Козлова из самой гущи событий.

Спустя много лет этот матч мы будем вспоминать как один из лучших в истории нашего клубного футбола. Эмоции комментаторов телеканала "Беларусь 5" Николая Ходасевича и Александра Дмитриева. Шок главного тренера "Зенита" Сергея Семака. Будем помнить и вот этот приступ Никиты Корзуна, у которого внутри перевернулось абсолютно все. Может быть, запомним и то, как пытался съесть на скамейке запасных свою футболку вратарь "Зенита" Андрей Лунев. Тренерский штаб петербургского клуба сделал в том матче ставку на другого голкипера и прогадал. Но это не наши трудности.

Это был четвертый гол, и вскоре Сергей Гуренко попадет в очень цепкие объятия болельщиков, которые не покинули трибуны, пока с поля не ушел последний футболист, а это было долго.

Но такие громкие победы не создаются в одночасье. Всегда есть предпосылки. К ним и вернемся.

Стайки, база минского "Динамо". Открытая часть тренировки для журналистов. Абсолютно все игроки нашей команды пожали руки репортерам и с улыбкой принялись за дело. С микроклиматом проблем нет вовсе, несмотря на потерю лидеров этим летом. Незадолго до этого Сергей Гуренко скажет очень честные слова. Для кого-то они покажутся бравадой. Но не для нас.

Вскоре на газон минского "Динамо" вышли футболисты "Зенита", очень сильного российского клуба и одного из самых титулованных в стане. Иванович, Анюков, Кузяев, Паредес - сильные футболисты даже по европейским меркам. Сергей Семак, новый тренер команды, на пресс-конференции не уставал от лестных слов в адрес "Динамо". Показалось, что он даже остерегается минчан.

Еще одна предпосылка случилась перед самой встречей: фанаты "Зенита" устроили традиционное шествие по белорусской столице, но почему-то принялись оскорблять хозяев ближайшей игры. Наших, очевидно, это подзадорило.

А дальше - игра, которая должна была расставить все по своим местам.

Такого куража не случалось давно. Многие говорили, что футболисты "Барселоны" переодели майки - настолько классными получались атаки "бело-голубых".

Николич - дважды, Хващинский - цифры к перерыву были обескураживающие для "Зенита", такого представить не мог никто. Но только не "Динамо". И даже это было не все. Россияне огрызались, но эффектную точку в матче ставят именно белорусы - 4:0.

На секторе "Зенита" в эти минуты случился хаос. Петарды - как символ бессилия. Сотрудникам правопорядка пришлось вмешаться, но до худшего дело не дошло.

"Динамо" просто смел клуб, в котором зарплата одного футболиста покроет, вы только представьте, годовой бюджет белорусской команды. В виде спорта номер один деньги играют не определяющую роль.

Один из факторов виктории - это личность полководца. Сергей Гуренко, у которого богатейший международный опыт во времена игровой карьеры, утвердился как очень сильный тренер, тренер-мотиватор. Он сколотил коллектив, который даже не боится серьезного европейского клуба. После матча специалист краток, но точен.

В России после встречи ведущие СМИ выходили с громкими заголовками. А известные спикеры не уставали хвалить характер «Динамо» и бессилие «Зенита».

Ведущий российский комментатор Василий Уткин, который не всегда лестно отзывается о нашем футболе, на этот раз изменил себе и написал так: "Если ты белорусский тренер, начинаешься на "Г" и кончаешься на "ренко", то ты не белорусский - ты настоящий тренер".

Актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский в интервью изданию «Спорт-экспресс» выделил следующее: "А я говорил перед матчем, что «Зенит» выиграет. Дурак старый. Это очень не по-мужски после чемпионата мира проиграть не самой сильной команде. Хотя у "Динамо" (Минск) хорошая команда, но 0:4!...".

На пресс-конференции минуты после такого успеха - как время на олимпе. Время в Минске близилось к полуночи, и только за полчаса до этих фрагментов случилась громкая победа и написана красивая история в летопись белорусского футбола.

В ближайший четверг - ответная встреча в Санкт-Петербурге. Но у "Зенита" не будет преимущества в виде 12-го игрока. УЕФА наказал команду за своих болельщиков - в прошлом году на матче с "Лейпцигом" они уже отличились. "Динамо" теперь едет в Северную столицу России в ранге фаворита.

Да, верно сказал Президент: "Эти 4:0 точно останутся в истории". Где-то рядом с матчем БАТЭ - "Бавария", правда, тогда было 3:1.