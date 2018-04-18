18 Апреля 2018 15:18

Сегодня белорусское физкультурно-спортивное общество "Динамо" отмечает юбилей. С 95-летием сотрудников, работников и ветеранов организации поздравил Президент Александр Лукашенко.

"На протяжении всей своей истории эта организация является основной базой для развития физкультурного движения, спорта высших достижений и профессиональной подготовки сотрудников органов правопорядка Беларуси. Многие наши прославленные атлеты носят гордое имя "динамовец". Среди них Иван Тихон, Александр и Андрей Богдановичи, Дарья Домрачева, Надежда Скардино и другие. Их успехи олицетворяют несгибаемую волю к победе, вселяют в нас чувство гордости за страну, служат патриотическому воспитанию молодежи", - говорится в поздравлении. "Отмечая юбилей, мы отдаем дань памяти и уважения тренерам, специалистам и спортсменам, стоявшим у истоков создания общества, защищавшим Родину на фронтах Великой Отечественной войны, выполнявшим свой служебный долг в различных точках планеты", - отметил глава государства.







