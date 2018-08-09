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Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
Радио "Сталіца"
"Радиус FM"
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"Евровидение-2018"
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Спорт
"Динамо-Минск" - "Зенит" 4:0
9 Августа 2018
За статусным поединком на трибунах наблюдает наш спортивный обозреватель
Андрей Козлов
(видео).
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