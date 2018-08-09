Сенсационная новость в европейском футбольном противостоянии. "Динамо-Минск" выигрывает у "Зенита". Сразу оговорюсь, матч еще идет. Счет после первого тайма 3:0. Перед началом встречи эксперты отметили: одно из самых интересных противостояний советского футбола спустя много лет переносится на европейскую арену.

Уже в начале встречи "Динамо" вышло вперед - классный гол забил Урош Николич. Но и это было не все - Владимир Хващинский тоже в первом тайме удвоил цифры на табло. По игре видно, что у "Динамо" получается на поле создавать абсолютно все. Качество игры под стать антуражу. Чувствуется, что возвращение на родной стадион вдохновляет игроков минской команды. За поединком на трибунах наблюдает мой коллега Андрей Козлов. Ждем его эфира в течение выпуска.

Продолжается второй тайм. Счет уже 4:0 в пользу Минского Динамо.