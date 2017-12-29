"Динамо-Минск" - СКА (Санкт-Петербург) на телеканале "Беларусь 5" в 19:25

29 Декабря 2017 07:10

Питерский СКА всеми силами попытается сегодня взять реванш за поражение от минского "Динамо". Чуть более недели назад "зубры" в гостях по буллитам переиграли лидера регулярного чемпионата КХЛ. За плечами минчан тяжелая выездная серия, а сегодня команда сыграет дома. Питерцы же пришли в себя и совершили два разгрома - московского "Динамо" и "Металлурга". В турнирной таблице Западной конференции "зубры" занимают 10-е место. Прямая трансляция из "Минск-Арены" начнется на телеканале "Беларусь 5" в 19:25.