"Динамо-Минск" и "Зенит". Продолжается второй тайм. Счет уже 4:0 в пользу минского "Динамо"

За статусным поединком на трибунах наблюдает наш спортивный обозреватель Андрей Козлов.

Вечер добрый, студия. Наша съемочная группа находится в максимальной близости к футбольному полю стадиона "Динамо". Матч, это третий раунд квалификации Лиги Европы, получается лихой. Уже в начале встречи неожиданно для кого-то, но не для белорусских болельщиков, "Динамо" вышло вперед - классный гол забил Урош Николич. Но и это было не все - Владимир Хващинский тоже в первом тайме удвоил цифры на табло. Предлагаю посмотреть, как это было классно.

По игре видно, что у "Динамо" получается на поле создавать абсолютно все. Качество игры под стать антуражу. Чувствуется, что возвращение на родной стадион вдохновляет игроков минской команды. Об этом, кстати, и говорил перед встречей наставник нашего клуба Сергей Гуренко.

Вообще, это встреча только третьего раунда квалификации Лиги Европы, но матч достоин как минимум группы. Кстати, здесь уже действуют более серьезные правила УЕФА, в том числе по работе съемочных групп. Делегация главной европейской футбольной организации очень внимательно следит за тем, как работают представители средств массовой информации. Там, на заднем от нас плане, внушительная армия зенитовских болельщиков, которая, как оказалось, пока не стала помощником для своих футболистов. Коллеги, слово вам. Мы продолжим свою работу на матче "Динамо" - "Зенит".