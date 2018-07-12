Делегации стран - участниц II Европейских игр позитивно оценили подготовку к соревнованиям

Шефы делегации стран - участниц II Европейских игр позитивно оценили ход подготовки к масштабному международному форуму.

В Минске сегодня завершился визит глав миссий команд. На протяжении трех дней представители 49 сборных знакомились с условиями тренировок, организацией транспортной системы во время соревнований, а также местами проживания болельщиков. Гости увидели и степень готовности всех 12 спортивных арен. И остались поражены стадионом "Динамо". После реконструкции главный объект игр преобразился до неузнаваемости. Также делегация увидела и спортивную деревню, где на протяжении всего форума будут жить атлеты и их тренеры.

Георгий Катулин, директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года": "Практические вопросы, которые напрямую связаны с качественным выступлением спортсменов. Это касалось размещения в деревне, сопутствующие помещения - медицинские офисы, офисы шефа миссии, офис общего пользования. Они полностью удовлетворены. Гостиницы их интересовали. Было много вопросов по транспорту. Пришлось там сделать небольшие изменения, которые в конечном итоге удовлетворили запросы".

Макис Асимакопулос, главный эксперт Европейских олимпийских комитетов по спорту: "Прогресс очевиден. В марте представители национальных олимпийских комитетов побывали на стадионе "Динамо". Посетили арену шефы миссий и сейчас. Поражает то, что за такой короткий срок объект достроили. И теперь он абсолютно готов принимать крупнейшие старты. Положительно делегаты отозвались о других аренах, а также о деревне спортсменов. Наверное, сейчас фокусом должна стать подготовка персонала, который будет работать на самих объектах во время игр".

II Европейские игры пройдут в июне следующего года в Минске. Всего разыграют 201 комплект наград. Старты в четырех видах спорта пройдут в статусе чемпионатов Европы. А в 10 видах определятся еще и обладатели олимпийских лицензий.